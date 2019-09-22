В армии станет меньше призывников. События дня. ФАН-ТВ

Принцип комплектования армии скоро изменится Призывников станет меньше, но вооруженные силы России от этого не поредеют. В ближайшем будущем в принципах комплектования армии могут произойти серьезные изменения. Вместо львиной доли призывников предлагается увеличить долю контрактников. Это повысит и качество профессиональной подготовки служащих. Однако, как заявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу, полностью отказывать от призыва нельзя — вместе с квалифицированными кадрами должен быть и мобилизационный резерв. «Если армия будет восприниматься исключительно, как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня точно не будет», — резюмировал Шойгу. Ну а пока в законодательство вносятся другие коррективы. Минобороны подготовили правки в положение о воинском учете. Согласно нововведениям военкоматы смогут брать на учет проживающих в их районе молодых людей, не имеющих постоянной или временной регистрации.

Северный флот проводит учения в Баренцевом море Тем временем Северный флот проводит учения в акватории Баренцева моря. Эскадра арктической группировки тренировалась в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. По легенде, противник напал с воздуха, противостоять ему взялись большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога». Экипажи применили зенитные ракетные комплексы «Кристалл», артиллерийские установки АК-100 и АК-725 и скорострельную малокалиберную зенитную артиллерию. Кроме того на учениях были опробованы агрегаты радиоэлектронной борьбы — они создают пассивные и активные помехи для высокоточного оружия противника.

Порошенко оценил свои шансы остаться на свободе Бывший президент Украины в эфире одного из телеканалов заявил, что его «политическая сила» не боится никого и ничего. Так Петр Порошенко оценил свои шансы остаться на свободе, с учетом количества уголовных дел, в которых мелькает его фамилия. Порошенко уверен, что у нынешнего правительства страны не получится упечь его за решетку. «Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотел упрятать Порошенко», — сказал он. Напомним, бывший президент Украины является фигурантом 13 уголовных дел. Лишь в трех из них он проходит как свидетель. Среди подозрений: попытка узурпации судебной власти, государственная измена, легализация преступных доходов, и это далеко не полный список. Официальное обвинение пока не прозвучало.