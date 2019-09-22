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Россиянин насмерть разбился, упав с балкона отеля в Таиланде

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Россиянин насмерть разбился, упав с балкона отеля в Таиланде

Паттайя, 22 сентября. Россиянин погиб в таиландском курортном городе Паттайе, упав с балкона своего номера, расположенного на четвертом этаже гостиницы. Согласно предварительным данным, 35-летний мужчина прибыл в Таиланд, чтобы заниматься боксом.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в настоящее время консульство РФ в Таиланде проверяет данную информацию. Местные СМИ тем временем сообщают, что мужчина накануне веселился с местными друзьями и употреблял алкоголь. В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства смерти мужчины.

Отметим, что это уже второй случай смерти россиян в Таиланде за последние дни. Накануне полиция обнаружила тело 51-летнего мужчины из РФ на острове Самуи. Он найден лежащим на кровати в спальне на первом этаже двухэтажного жилого дома. В комнате также находилась собачья клетка, возле которой лежал мертвый питбуль. Полиция полагает, что мужчина и животное могли умереть еще семь дней назад.  Что стало причиной смерти — не уточняется.

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