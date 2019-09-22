Новый премьер Судана начал расследование гибели протестующих в Хартуме

Хартум, 22 сентября. Новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдок начал независимое расследование гибели протестующих во время разгона акции протеста в Хартуме.

По его словам, в комиссию, которая выясняет обстоятельства трагедии, вошли семь человек, включая главного судью, двух адвокатов, а также представителей министерства обороны, министерства юстиции и министерства внутренних дел. Ожидается, что расследование будет продолжаться на протяжении 6 месяцев.

Напомним, что 3 июня в Хартуме прошла акция протеста с требованием передать власть гражданскому правительству. Против манифестантов выступили силы Переходного военного совета, которые использовали огнестрельное оружие, слезоточивый газ и звуковые бомбы. В результате погибло около 100 человек. Более точных данных нет, поскольку сразу же после этих событий военные заблокировали Интернет и начали мешать документированию последствий разгона демонстрации. При этом некоторые местные жители утверждают, что видели, как солдаты сбрасывали в Нил мертвые тела.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.