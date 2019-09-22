Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о раздутом военном бюджете России

Москва, 22 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «стенаниями» заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о высоких тратах России на оборону.

По мнению Шойгу, тезисы Кудрина «надуманные и основаны на размытых критериях». Он добавил, что «стенания» Кудрина на тему раздутого оборонного бюджета «построены по логике» произведения Михаила Жванецкого «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!».

«Смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть»,— напомнил министр в интервью газете «Московский комсомолец».

Он также обратил внимание, что ВС РФ уже были сокращены почти в два раза.

«Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения!»,— добавил министр

При этом Шойгу согласился с тем, что государственные средства нужно экономить и заниматься этим следует постоянно. В связи с этим министр также обратил внимание, что после его назначения на пост был налажен учет ресурсов ЖКХ Минобороны. В частности, благодаря установке 120 тыс. счетчиков, расходы на ЖКХ упали в разы.

«Почему ни один умный экономист, рыночник или финансист не подсказал нам этого раньше: в армии нет приборов учета»,— поинтересовался Шойгу.

Глава Минобороны считает, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, «и именно над этим надо работать нашим экономистам».