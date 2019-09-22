Розенбаум дал первый концерт после серьезной операции

Санкт-Петербург, 22 сентября. Поклонники творчества российского исполнителя Александра Розенбаума переживали за здоровье артиста, который не так давно перенес операцию, а также до последнего момента не были уверены, состоится ли запланированный на 21 сентября концерт музыканта.

Все-таки операция была серьезной, по слухам, которые, правда, сам 68-летний артист опровергал, ему удаляли раковую опухоль, пишет KP.ru.

К счастью, концерт в Северной столице состоялся. Несмотря на то, что период реабилитации получился очень коротким, артист блестяще выступил, хорошо выглядел и несколько раз исполнил свои хиты на бис.

Одну из новых композиций Розенбаум посвятил своему другу — профессиональному боксеру Косте Цзю, который накануне отметил 50-летний юбилей. Розенбаум признался, что очень рад количеству зрителей.

«У моего лучшего друга, боксера Кости Цзю, позавчера был день рождения. И если бы не выступление, я бы к нему рванул поздравить… Теперь придется поздравлять со сцены, я ему написал шутливую песню про хуки и апперкоты», — сказал артист.

В начале сентября сообщалось, что у Розенбаума врачи обнаружили злокачественную опухоль. СМИ рассказали, что ее благополучно удалили медики в Московском научно-исследовательском институте имени Герцена. Сам музыкант, комментируя сообщения, отметил, что не любит обсуждать состояние своего здоровья с другими людьми. Помимо этого, певец указал на то, что некоторые доктора вместо того, чтобы лечить и вселять надежду и веру в жизнь, рассказывают представителям СМИ «разную чепуху», которую должны держать в тайне.