Посадивший лайнер в кукурузном поле пилот возобновил полеты

Москва, 22 сентября. Командир экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле под Москвой, прошел все медицинские обследования и вновь вернулся к работе.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично вручил Юсупову и другим членам экипажа ключи от квартир. Глава региона поблагодарил летчиков за героический поступок и проявленный профессионализм.

Напомним, что 15 августа самолет Airbus A321, который направлялся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский». Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек. В результате попадания птицы в турбину оба двигателя самолета отказали, поэтому экипаж принял решение совершить экстренную посадку на поле. Летчикам удалось избежать жертв, однако 74 человека получили травмы различной степени тяжести.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна Дамиру Юсупову звание Героя России, отметив его мужество и героизм. Аналогичное звание было присвоено второму пилоту — Георгию Мурзину.