ОКР назвал слухами сообщения о недопуске России на Олимпиаду в Токио



Москва, 22 сентября. Сообщения британских СМИ о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио в 2020 году являются просто слухами, заявил пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

Он пояснил, что слухи о возможных манипуляциях московской антидопинговой лаборатории распространил немецкий журналист Хайо Зеппельт, на основании этих данных британские СМИ (в частности газета The Telegraph) сделали вывод о том, что российскую сборную могут не допустить к Играм.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — сказал Выборнов в комментарии РИА Новости.

Как сообщал ранее телеканал RT, публикации The Telegraph уже прокомментировали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). По мнению представителя международной организации, было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет исполнительному комитету. Это должно произойти в понедельник, 23 сентября.

Напомним, российское антидопинговое агентство лишили статуса после зимних ОИ-2014 в Сочи. Причиной стало расследование о применении допинга в России. В мае этого года РУСАДА полностью восстановили в правах.