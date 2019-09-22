Виктория Скрипаль объяснила желание отравленного в Эймсбери британца судиться с РФ

Москва, 22 сентября. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала информацию о том, что британец Чарльз Роули намерен подать в суд на РФ и получить почти миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации.

Виктория Скрипаль отметила, что непонятно, кому конкретно адресован судебный иск. С ее точки зрения, Роули хочет неплохо заработать, подняв шумиху вокруг темы отравляющих веществ. В разговоре с корреспондентом Nation News племянница Скрипаля напомнила, что британец пытался получить материальную помощь и от Великобритании, однако, скорее всего, ему отказали.

«И на что он собирается подавать в суд? Как он будет доказывать причастность России? Даже Скотланд-Ярд заявляет, что не видит связи с правительством РФ. Что он будет доказывать? Пусть попробует, конечно, но тут даже состав преступления будет сложно найти», — объяснила Виктория Скрипаль.

Она подчеркнула, что Чарльз Роули пытается в очередной раз притянуть внимание к проблеме, касающейся отравляющих веществ, коих в мире огромное количество. По словам Скрипаль, британцу хочется денег, а юристам — славы.

«Я тоже могу сейчас подать иск на всю мировую общественность, у меня мама живет не в России, я ей не могу даже денег послать, а она — мне, мои платежи не проходят, потому что я под санкциями. Я пострадавшая, мне на кого подавать в суд, на Дональда Трампа?» — поинтересовалась собеседница издания.

Напомним, ранее британская газета The Mirror, ссылаясь на слова Роули и его адвокатов, сообщила, что он собирается подать в суд на Россию и получить около 80 миллионов рублей в качестве компенсации.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. В Великобритании бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту, но Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инциденту. При этом российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование. В июле сотрудники полиции Британии сообщили о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери: два человека «оказались под воздействием неизвестного химического препарата». Позже Скотланд-Ярд проинформировал, что мужчина и женщина были отравлены аналогичным веществом, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что звонки от дяди прекратились после назначения Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании.