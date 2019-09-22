Поддержанный Навальным Яндиев раскритиковал методы оппозиции и систему УГ

Депутат Мосгордумы по 45-му округу Магомет Яндиев рассказал в интервью для одного из оппозиционных изданий о работе, «Единой России» и «Умном голосовании» Навального. Новоизбранный депутат осуждает многие методы оппозиции и отмечает, что не давал никаких обещаний представлять в парламенте ее интересы.

Яндиев прокомментировал свое решение на выборах председателя парламента отдать голос за члена «Единой России» Алексея Шапошникова, которое вызвало возмущение в оппозиционных рядах. По словам Яндиева, его выбор продиктован стремлением опираться не на эмоции, а на результат.

«Я хочу видеть, чтобы эта дума работала, а не становилась, мягко выражаясь, балаганом», — рассказал он.

Депутат отметил, что люди, отдавшие ему голос в пику «Единой России», напрасно ждут от него перехода на сторону либералов. Подобных договоренностей не было, подчеркивает он.

«…Я никому ничего не обещал. Когда меня «Умное голосование» выбрало, оно меня не спросило. Я с благодарностью принял эту поддержку, но я не давал никому никаких обязательств и гарантий, я никому не обещал, что я превращусь в одночасье в яркого, или злобного, или острого оппозиционера», — заявил Яндиев.

Многие приемы оппозиции вызывают у депутата несогласие. Он осуждает участие в несогласованных митингах и попытки либералов привить неуважение к полиции, власти, президенту. Как преподавателя его особенно возмущают попытки вовлечь в протесты подрастающее поколение, превратив честных молодых людей с благородными устремлениями в настоящих «боевиков».

Напомним, Магомет Яндиев избран депутатом по 45-му округу. Экс-министр экономразвития Ингушетии, бывший мундеп Пресненского района, доцент экономического факультета МГУ и РЭУ им. Плеханова был поддержан Навальным после выбывания из предвыборной гонки кандидата Ильи Яшина, уличенного в превышении числа бракованных подписей. Также в Москве были обнаружены подпольные штабы по изготовлению подписных листов в пользу Яшина и других кандидатов Навального.

Для участия в «Умном голосовании» Навальный отобрал самых сильных кандидатов, после чего приписал их победу себе, что вызвало иронию со стороны ряда политологов и общественных деятелей. Позже выяснилось, что многие рекомендованные Навальным кандидаты не планируют представлять в парламенте интересы оппозиции, тем самым разочаровав либералов.