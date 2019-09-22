Священник РПЦ рассказал о надежном способе перестать ругаться матом

Москва, 22 сентября. Священник РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий патриаршую комиссию по делам семьи, рассказал о надежном способе отучиться от привычки ругаться матом.

По словам Смирнова, когда-то у него был подопечный мальчик, который использовал при нем нецензурную лексику. Эту проблему протоиерей решил очень просто.

«Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — поведал святой отец на встрече с воспитанниками детского дома «Павлин».

При этом Смирнов уточнил, что хотя этот способ очень эффективный, но лучше все-таки не прибегать к нему, тогда «человек сам, своей волей ставит себе препятствие», чтобы не материться. Тут же священник пошутил, что готов оказать свою посильную помощь ругающимся.

«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — с улыбкой добавил глава патриаршей комиссии.

Отец Дмитрий также напомнил подросткам, что в русском языке есть 500 тыс. прекрасных, созданных для поэзии слов, а мат — это сквернословие.

«Лучше стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы», — цитирует священника агентство «Интерфакс».

Протоиерей подчеркнул, что научиться понимать поэзию и самому сочинять стихи гораздо сложнее, чем материться, ведь «ругаться — это любой болван может, это не трудно».