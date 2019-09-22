В Крыму прокомментировали демарш партии Зеленского о разных ценностях Украины и ЕС

В партии президента Украины Владимира Зеленского указали на разные ценности Евросоюза и Украины, об этом заявила депутат Верховной рады от партии главы государства «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но если все подряд копировать — нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — сказала Верещук.

Экс-сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей призвала осторожно относиться к словам сторонницы Зеленского. Она отметила, что страны Евросоюза поняли ошибочность своей политики и теперь отказываются поддерживать Киев.

«Я считаю, что необходимо посмотреть, какие за этим заявлением последуют действия, поскольку эти слова продиктованы рядом событий, которые могут привести к совершенно диаметрально противоположным результатам. Во-первых, мы исходим из того, что наступает некое охлаждение отношений между Европой и Украиной, потому что ЕС отказывается от той риторики, которую мы наблюдали на протяжении последних пяти лет», — рассуждает крымский политик.

По ее словам, украинские власти лишь декларируют приверженность тем договоренностям, которые были заключены ранее, но на практике ничего не предпринимают.

«Это поддержка политики в отношении юго-востока, в отношении Крыма. Заявленная приверженность минским соглашениям, «формуле Штайнмайера» — все это мы наблюдали на протяжении последних пяти лет. Но никаких действий не было. Сейчас Европа настаивает на том, чтобы Украина перешла от слов к делу», — продолжает бывший сенатор.

В заключение собеседница ФАН добавила, что европейские страны устали от Украины и регулярно намекают властям на необходимость нормализации отношений с Россией.

«Охлаждение отношений — это результат мягкого шантажа Украины со стороны Европы. ЕС говорит: «Возвращайтесь назад. Мы разрываем некие негласные обязательства и начинаем показывать вам, что мы двигаемся с вами не совсем в одном направлении», — резюмировала Ольга Тимофеева.

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