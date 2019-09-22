Слуцкий показал на видео, как собака-гипнотизер усыпила Березуцких

Арнем, 22 сентября. Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий снял шуточную пародию с участием собаки-гипнотизера и братьев Березуцких и опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

В видеоролике экс-защитники столичного ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие, в настоящее время входящие в тренерский штаб российского специалиста, вместе со своими семьями якобы «засыпают».

На видео запечатлено, как Слуцкий держит огромную собаку за передние лапы и вращается с ней по кругу, где сидят и Березуцкие. Увидев «питомца-гипнотизера», участники «домашнего шоу» засыпают.

В настоящее время команда Слуцкого лидирует в турнирной таблице национального чемпионата Нидерландов. За семь туров клуб из Арнема набрал 14 очков.

Напомним, в прошлом месяце пользователи социальной сети Twitter пришли в восторг от фрагмента российской телевизионной передачи «Удивительные люди», где собака якобы гипнотизировала участников шоу. Выпуск с участием шпица, якобы обладающего соответствующими способностями, вышел на канале «Россия 1» в сентябре прошлого года, но внимание юзеров он привлек только сейчас. В опубликованном видеоролике собака, сидящая на коленях у своей хозяйки, смотрит в разные стороны. Люди, находящиеся рядом с ней, один за другим падают в бессознательном состоянии. Эксперты в студии отмечают, что так участники реагируют на гипнотизирующий взгляд собаки.