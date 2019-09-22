Пушков рассказал, почему Порошенко никогда не посадят

Москва, 22 сентября. Бывшего президента Украины Петра Порошенко не удастся привлечь к суду, несмотря на обилие уголовных дел. Такое мнение высказал в воскресенье член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он напомнил, что Порошенко поддерживал весьма тесные связи с США и другими западными странами, которые по-прежнему имеют огромное влияние на Украину. Пушков уверен, что западные партнеры попросту не дадут украинским следователям и гособвинителям отправить бывшего президента на скамью подсудимых.

«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них «охранную грамоту». И Зеленского уже предупредили на сей счет», — пишет сенатор в Twitter.

Он отметил, что по той же самой причине на свободе до сих пор остается бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который тоже стал фигурантом уголовного дела у себя на родине.

Напомним, что расследования в отношении Порошенко начались сразу же, как только он лишился полномочий президента. На сегодняшний день против него возбуждено 13 уголовных дел. Политик подозревается в превышении полномочий, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даже в госизмене. 18 сентября Госбюро расследований вызывало его на допрос, однако тот не явился.

В настоящее время Порошенко защищен от уголовного преследования статусом депутата. Во время досрочных выборов в Раду, которые состоялись в июле этого года, его «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») прошла в парламент, хоть и не получила большинство голосов, а сам Порошенко стал депутатом, поскольку был включен в список партии. Однако остальные народные избранники могут снять с него неприкосновенность по просьбе генпрокурора. Более того, со следующего года на Украине вступает в силу закон, который лишает депутатов иммунитета.