Шойгу рассказал о своей главной мечте

Москва, 22 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что часто вспоминает советские времена, когда велась работа по выполнению больших инфраструктурных проектов государственного масштаба.

Глава военного ведомства РФ также признался, что его главная мечта заключается в том, чтобы вернуться в Сибирь и начать строить на территории города. Об этом Шойгу сказал в интервью газете «Московский комсомолец».

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована», — поделился Шойгу.

Он сказал, что хочет возвратиться во времена своей молодости. По словам Шойгу, у него есть «большая ностальгия по Советскому Союзу». Глава военного ведомства РФ пояснил, что речь идет не об отдельных лозунговых вещах, а о настроении и духе, которые царили во времена СССР.

Шойгу напомнил, что в Братске «люди стояли часами на морозе, под открытым небом, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму «Братская ГЭС». Шойгу заметил, что и в настоящее время есть «место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль».

«Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания. Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — объяснил министр, заметив, что хочет вернуться в Сибирь и «построить там один, а лучше — еще два города».

Шойгу выразил надежду на то, что его мечта осуществится.