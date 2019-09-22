Сын Порошенко выставил отцу ультиматум из-за украинского языка

Киев, 22 сентября. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил при помощи ультиматума заставил семью разговаривать дома только на украинском языке, исключение — для английского языка. Об этом бывший глава государства рассказал в украинском шоу «Рандеву» с Яниной Соколовой на Пятом канале.

«Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила. Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке, и он за этим следит, вплоть до штрафов», — сказал экс-президент.

При этом Порошенко рассказал, что они с сыном договорились, что можно говорить по-английски, если вдруг из головы выскочило слово на украинском.

Отвечая на вопрос ведущей, был ли жесткий разговор после футболок с надписью Россия, Порошенко подчеркнул, «что не собирается комментировать свои методы воспитания». По словам экс-главы страны, он считает своих детей воспитанными.

В прошлом месяце сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Государственного бюро расследований (ГБР)​​​. Во время митинга сын экс-лидера Украины заявил представителям СМИ, что в обычной жизни говорит по-русски, но любит украинский язык «всем сердцем».

Напомним, что Порошенко, находясь при власти, развернул целую кампанию по защите украинского языка. Так, в конце своего президентского срока он успел принять закон об исключительном использовании национального языка. Согласно этому документу, каждый украинец обязан владеть украинским языком.

Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского назвала этот закон «методом кнута» и указала на то, что он может нарушать права нацменьшинств. Впрочем, позднее советник Зеленского Никита Потураев заявил, что этот закон не требует пересмотра. Примечательно, что сам Зеленский переходил на русский язык даже во время своей инаугурации, а в конце июля по-русски рассказал о своем фотоснимке с полуголыми мужчинами в Одессе.