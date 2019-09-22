Минобороны РФ сообщило о стрельбе в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме

Москва, 22 сентября. Более 30 случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировали российские военные в Сирии за минувшие сутки.

По данным Минобороны РФ, 31 случай стрельбы произошел в четырех провинциях: десять — в Идлибе, девять — в Латакии, семь — в Алеппо, еще пять — в Хаме. Турецкая часть представительства в свою очередь сообщила о 19 фактах открытия огня: семи — в Идлибе, семи — в Латакии, четырех — в Хаме, об одном случае в Алеппо.

Напомним, вооруженный конфликт в САР длится с 2011 года. Правительственные войска САА продолжают выбивать террористов запрещенных группировок с территорий страны, однако еще не все земли перешли под полный контроль правительственной армии.

В ходе летней кампании подразделения САА при поддержке ВКС РФ и российских военных специалистов смогли прорвать наиболее мощную линию обороны боевиков на юге провинции Идлиб. Обходной маневр спецподразделений «Силы Тигра» позволил САА войти в город Хан-Шейхун и запереть террористов «Тахрир аш-Шам» и их союзных группировок в «латаминском котле».