В Киеве признали, что Донбасс Украине не нужен

В эти дни на Украине самые горячие темы — предстоящая встреча лидеров РФ, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате», а также подписание Киевом так называемого «плана Штайнмайера». Этот план является пошаговой разработкой минских соглашений, обязательной к исполнению. Своим мнением о том, возможно ли подписание соглашения в таком формате и возможна ли в принципе реинтеграция Донбасса, поделился глава информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из Киева.

Напомним, процесс мирного урегулирования в Донбассе при новом президенте Украины Владимире Зеленском не успел толком начаться, как уже споткнулся о так называемую «формулу Штайнмайера». Представитель Украины Леонид Кучма отказался поставить свою подпись под планом, разработанным экс-главой МИД ФРГ, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Ранее политический советник Зеленского Андрей Ермак тщательно согласовал текст документа с коллегами из Франции, Германии и России. Ожидалось, что узаконивание «формулы Штайнмайера» — это лишь последний штрих в подготовке к саммиту лидеров «нормандской четверки». Но в итоге Москва обвинила Киев в срыве договоренностей.

По мнению главы ИАЦ «Перспектива» Павла Рудякова, на этом фоне «от переговоров в «нормандском формате» нечего ожидать, кроме самих переговоров».

«Позиции сторон по Донбассу остаются слишком разными, и готова ли Украина к компромиссам — это ключевой вопрос, — говорит он. — Насколько я понимаю ситуацию, новое руководство страны и готово, и заинтересовано в этом, но только частично. Главный вопрос — в том, насколько тот компромисс, который приемлем для новой власти в ее нынешнем положении, конструктивен для всей ситуации в Донбассе».

До президентского саммита в «нормандском формате» сначала должен состояться министерский, напомнил политолог.

«А встреча на уровне министров, по моим данным, состоится тогда, когда будет согласована с украинской стороной та часть условий, которые они потом будут готовить к исполнению. Это и законопроекты об особом статусе Донбасса, и карта разведения войск от линии соприкосновения, и четкие формулировки в коммюнике саммита и т. д. Многое на президентской встрече будет зависеть от того, что Киеву скажут американцы. Это будет решающим фактором в поведении руководства Украины».

Эксперт прокомментировал тему «подписания новых соглашений в формате «Минска-3», которая сейчас активно муссируется в украинском истеблишменте.

«То, что сейчас многие называют «Минском-3», — это теоретическая возможность, которая уже давно существовала. Скорее это можно назвать «ревизией» минских соглашений, ведь уже прошло 5,5 лет, и объективно провести ревизию этих договоренностей не помешало бы. Однако поведение представителей США, которые сначала «подрихтовали» слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о минских соглашениях, а позже заявили, что «их не нужно переписывать», говорит об одном — пока никаких изменений в документ вносить не будут. Даже если немцы и французы изначально и собирались их внести, то после последних шагов со стороны США они об этом теперь трижды подумают».

По мнению киевского аналитика, сейчас всем, кто желает скорейшего окончания войны, нужно думать не о «Минске-3», а о том, чтобы действующие минские соглашения сдвинулись, наконец, с мертвой точки и чтобы четыре основные пункта, связанные с политическим урегулированием конфликта и гуманитарными вопросами, были реализованы до конца 2019 года.

Говоря о том, есть ли шанс выполнить минские соглашения в этом году, Рудяков честно признает: нет, сделать это всего за три месяца физически невозможно.

«Кроме того, даже частичная реализация минских соглашений может начаться только после саммита на высшем уровне. То есть на уровне президентов трех стран и канцлера Германии, — напоминает он. — Данная встреча в сентябре точно не состоится, хотя в Киеве этого очень хотели. Теперь Украине придется приложить немало усилий, чтобы встреча прошла в октябре. Но пока никаких гарантий нет — для этого нужно выполнить много работы с украинской стороны. Например, в соответствии с минскими договоренностями, нужно провести второй обмен заключенными в формате «всех на всех», а также тщательно согласовать все решения для того, чтобы можно было их реализовывать с января 2020-го. Для этого нужна пошаговая «дорожная карта», которую предлагала Ангела Меркель в октябре 2016 года. Да, президент Зеленский сказал, что «Украина занимается разработкой дорожной карты». Но ее мало разработать, ее нужно еще и согласовать с Москвой».

Говоря о сроках и порядке проведения выборов в Донбассе, эксперт заявил, что организовать там выборы по украинским законам невозможно в принципе.

«Впрочем, даже если бы они проводились по законам Украины, на них все равно никогда не выиграли бы те кандидаты, каких хочет видеть в Донбассе Киев. Думаю, на Зеленского будут давить из Берлина и Парижа, с тем чтобы выборы в Донбассе прошли в апреле-мае 2020 года. Там будет сделан акцент не на украинских законах, а на наблюдении со стороны представителей ОБСЕ. То есть выборы должны будут пройти на основании международных положений».

Глава ИАЦ «Перспектива» прокомментировал популярную на Украине идею реинтеграции Донбасса (она популярна здесь во многом потому, что многие «материковые» украинцы слабо представляют себе степень отчужденности и озлобленности дончан по отношению к ним. — Прим. ФАН). Эксперт объяснил, почему Донбасс стал не нужен Украине.

«Мне кажется, говорить об этом еще очень рано, потому что Украина просто не готова реально реинтегрировать Донбасс. Напомню, что у экс-президента Петра Порошенко намеревались проводить реинтеграцию через «фильтрационные лагеря для сепаратистов», и у Зеленского эти условия пока не отменили. Понятно, что при таких условиях никто в Донбассе никуда реинтегрироваться не собирается. На мой взгляд, Киеву необходимо составить такую программу реинтеграции, которая учитывала бы ключевые интересы Донецка и Луганска. А для того, чтобы это произошло, с лидерами республик нужно говорить напрямую. Пока что Украина от этого уклоняется, поэтому в ближайшее время никакой реинтеграции Донбасса ожидать не стоит».

По мнению политолога, инициировав в июле проведение саммита «нормандской четверки», президент Украины в итоге оказался в непростой ситуации. Вместо «общего разговора без подготовки» (который он предлагал) Зеленский получил не только необходимость подписания «плана Штайнмайера», но и «выработку четких формулировок для коммюнике саммита». Что означает, что встреча может пройти по плану, наиболее предпочтительному для Кремля.