Сирия, 22 сентября. Представители ЦПВС РФ обеспечили доставку гумпомощи в Восточную Гуту. САА повысила боевую готовность своих подразделений вблизи границы с Израилем. Два джихадиста «Ан-Нусры»*** были уничтожены неизвестными западнее Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по укреплениям «Ан-Нусры» на юге Идлиба; понесли потери при взрыве в западной части Эс-Сувейды; повысили боеготовность войск на границе с Израилем.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла двух боевиков в результате нападения неизвестных к западу от Идлиба.

ВС Ирака: задержали шесть террористов ИГИЛ1 в провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили очередную партию гумпомощи в район Восточной Гуты на северо-востоке Дамаска, который был зачищен от боевиков в апреле прошлого года. Наборы с продовольствием общим весом более чем в 4,5 тонн были направлены в населенный пункт Айн-Тарма, который ранее находился под контролем исламистов группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар Аш-Шам». По словам представителя ЦПВС Сергея Дубровина, продовольственные корзины содержали рис, чай, сгущенное молоко, муку, сахар и другие продукты первой необходимости. Отмечается, что в первую очередь гумпомощь была распределена среди стариков и женщин с детьми. Жители продолжают возвращаться в город после его освобождения, несмотря на то, что он еще не был полностью восстановлен. Как известно, населенные пункты, находившиеся в оккупации, серьезно пострадали в результате взрывов мин, заложенных боевиками, а также во время их беспорядочной стрельбы.

Провинция Идлиб

На занимаемых силами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» территориях Идлиба вновь произошло нападение неизвестных. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), двое вооруженных людей организовали вылазку к одному из блокпостов «Джебхат Ан-Нусры»1, стоящей во главе альянса, к западу от административного центра провинции. Как минимум два боевика, находившихся на КПП в момент налета, были убиты. Предполагается, что нападение могло быть организовано джихадистами «Исламского государства»1, осуществляющими подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Напомним, накануне поступали сообщения об активизации ИГИЛ в зонах контроля «Тахрир Аш-Шам».

Между тем на юге провинции вновь отмечаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. Артиллерия сил САР нанесла удары по оборонительным сооружениям джихадистов недалеко от населенных пунктов Кафр-Увейд и Сфухен.

Провинция Эс-Сувейда

Информационный портал Step News Agency сообщает о взрыве на шоссе в западной части провинции. СВУ сработало на маршруте следования автобуса, в котором находились солдаты Сирийской арабской армии (САА). По предварительным данным, несколько военнослужащих были убиты или получили ранения. Более точные сведения пока выясняются. Место происшествия было оцеплено. В настоящий момент ведутся поиски организаторов взрыва. Предполагается, что бомба могла быть заложена боевиками вооруженной оппозиции, которые базируются на оккупированной США территории в соседней провинции Хомс. Напомним, несколько дней назад поступали сообщения о совместных учениях американских военных и радикалов на базе «Ат-Танф».

Провинция Эль-Кунейтра

Военный источник в сети Twitter (yosefyisrael25) заявляет о том, что Сирийская арабская армия (САА) повысила боевую готовность своих подразделений, дислоцирующихся у израильской границы. Как отмечают военные эксперты, это может быть связано с тем, что накануне в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем, был сбит неопознанный беспилотник, оснащенный кассетными бомбами. Как известно, саперам сил САР удалось благополучно обезвредить дрон. Напомним, Тель-Авив неоднократно наносил удары по территории Сирии, как правило, атакуя позиции проасадовских ополченческих отрядов.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают веси борьбу с остатками террористов «Исламского государства», действующими в составе подпольных групп. Согласно информации новостного портала Bas News, шесть боевиков террористической группировки были арестованы в провинции Ниневия. В соответствии с заявлением представителя министерства внутренних дел Ирака, задержанные являлись членами «органа управления» ИГИЛ «Диван Аль-Джунд», в их ведение входило оснащение и вооружение отрядов, набор наемников, а также распределение земель за службу.

1 Организация запрещена на территории РФ.