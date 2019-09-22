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«Сочи» может уволить Точилина в ближайшую неделю

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«Сочи» может уволить Точилина в ближайшую неделю

Сочи, 22 сентября. По информации Федерального агентства новостей, будущее главного тренера «Сочи» Александра Точилина находится под вопросом.

По словам источника, в клубе понимают сложность текущей ситуации и не исключают, что в ближайшее время могут последовать перестановки на тренерском мостике. Отмечается, что в клубе пока что нет конкретной кандидатуры, но велика вероятность, что на смену Точилину придет Курбан Бердыев, который с начала лета считался наиболее вероятным претендентом на эту должность.

Точилин возглавил петербургское «Динамо» летом 2015 года. В 2018 году команда переехала в Сочи и получила одноименное название. Под руководством 45-летнего специалиста клуб прошел ПФЛ и ФНЛ, а в нынешнем сезоне впервые выступает в элитном дивизионе — Российской премьер-лиге.

После девяти туров «Сочи» занимает последнее место в таблице, в активе команды шесть очков.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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