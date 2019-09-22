Глава МИД Японии рассказал о планах провести «упорные переговоры» с Лавровым

Москва, 22 сентября. Руководитель министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе планируемой на предстоящей неделе в Нью-Йорке встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым надеется провести откровенный обмен мнениями по проблеме мирного договора. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телевизионного канала NHK.

«На следующей неделе я встречусь с министром Лавровым. Я собираюсь провести с ним откровенный обмен мнениями. Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, помимо японско-российских отношений, также связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии», — заявил глава дипломатического ведомства Японии.

Кроме того, он пообещал, что постарается вести «упорные переговоры, основываясь на базовой позиции, которая заключается в желании заключить мирное соглашение».

Ожидается, что во время своего визита в Штаты, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, он также встретится с иранским и американским коллегами Мохаммадом Джавадом Зарифом и Майком Помпео.

Ранее Сергей Лавров обращал внимание, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Напомним, Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но речи о Кунашире и Итурупе не было. СССР рассчитывал, что Совместная декларация решит все проблемы в разногласиях, но Япония считала документ лишь частью решения территориального спора. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор после Второй мировой войны подписан не был.