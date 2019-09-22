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Полиция нашла пропавшую в Москве теннисистку из Абхазии

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Полиция нашла пропавшую в Москве теннисистку из Абхазии

Москва, 22 сентября. Пропавшую в российской столице 14-летнюю теннисистку из Абхазии нашли, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

Учащаяся самарской школы олимпийского резерва Эрика Кварчия, которую разыскивали сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время находится с родителями. О девочке не было информации с 18 сентября. К счастью, ее нашли здоровой и невредимой. Детальной информации об инциденте нет, подробности полиция сообщит позже.

Известно, что 14-летняя Эрика Кварчия прибыла в столичный аэропорт «Внуково» авиарейсом из Самары. Лайнер приземлился в российской столице вечером 18 сентября.

До 21 сентября о местонахождении девочки, которая не выходила на связь, не было известно. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приступили к поискам юной теннисистки.

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