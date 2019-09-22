Шойгу рассказал о ежедневных беспардонных информатаках Запада на армию РФ

Москва, 22 сентября. Запад лезет в дела армии России и делает это совершенно бесцеремонно и беспардонно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, количество кибератак со стороны западных стран, которым ежедневно подвергаются системы военной связи России, исчисляется сотнями. Кроме того, Шойгу указал на то, что отдельные лица «по указке из-за рубежа» пытаются получить данные о семьях военных, которые погибли при исполнении долга во время спецопераций, или о похороненных военнослужащих, пишет «Московский комсомолец».

Помимо этого, как напомнил Шойгу, западные страны занимаются вбросами фейковых новостей о Минобороны России и ВС РФ.

«То мы якобы нанесли удар по больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны», — пояснил министр.

По словам Шойгу, борьбой с такими атаками занимается Главное военно-политическое управление.