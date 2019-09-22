В Совфеде оценили вероятность заключения Порошенко в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что сможет избежать тюрьмы, об этом он заявил в эфире Пятого канала.

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», — сказал Порошенко.

Кроме того, он критически отозвался о действующих членах правительства Украины, назвав их «мальчиками».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил вероятность заключения Порошенко в тюрьму.

«Я бы сказал так: 50 на 50. Основания для привлечения к уголовной ответственности, судя по той информации, которая нам известна, бесспорно, существуют», — сказал сенатор от Республики Крым.

По его словам, Порошенко за время своего президентства проводил сугубо русофобскую политику, а потому может рассчитывать на определенные преференции: помощь ему окажут те страны, которые считают РФ врагом и соперником.

«Пять лет разрушения Украины и борьбы с Россией дали свои плоды — у Порошенко появились покровители. Он показал себя ярким русофобом и русоненавистником. Поэтому властям Украины будет рекомендовано не применять в отношении Порошенко нормы уголовного законодательства», — подчеркивает российский парламентарий.

В заключение беседы он поделился своими сомнениями в том, что бывший украинский глава будет осужден. Дело в том, что если бы это произошло, то Западу автоматически пришлось бы признать, что они через Украину пытались надавить на Россию.

«Осуждение Порошенко — это фактически осуждение того курса, который избрали Европа и Соединенные Штаты Америки по отношению к России. В связи с этим я предполагаю, что, скорее всего, его не осудят, а защитят. Но не потому, что он не нарушал законы, а именно потому, что он это делал», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее стало известно, что Порошенко должен будет явиться в Киевский институт судебных экспертиз для прохождения процедур, где его проверят на полиграфе.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот, итогом которого стала гражданская война. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. Вооруженный конфликт унес жизни, по оценкам ООН, более 13 тысяч человек.