Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Расстроенный Дзюба стал героем мемов после отмененного гола в ворота «Рубина»

138
0 Оставить комментарий

Расстроенный Дзюба стал героем мемов после отмененного гола в ворота «Рубина»

Санкт-Петербург, 22 сентября. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал героем мемов и шуток из-за реакции на решение главного арбитра матча отменить его гол в ворота «Рубина».

В общей сложности в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) зрители увидели восемь забитых мячей, но в итоге сине-бело-голубые победили со счетом 5:0.

Арбитр встречи Сергей Карасев отменил три гола петербургской команды, два из которых оформил нападающий Дзюба. По окончании встречи сам игрок признался, что «умолял Карасева засчитать гол».

«Я вообще расстроен. Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Нельзя такие не засчитывать!» — сокрушался игрок.

Видео реакции 31-летнего нападающего на отмененный гол рассмешило пользователей Сети.

«Жизнь — это матч «Зенита» с «Рубином», а ты в ней — Дзюба», — подписано фото, на котором запечатлен расстроенный Дзюба после отмененного гола.

Болельщики призвали Дзюбу не расстраиваться, поскольку на его счету — шикарные голевые передачи.

«Позитив Дзюбы заряжает всех, для микроклимата в команде это очень важно, а его голевые передачи и голы — бесценно!» — пишут фанаты.

«Твое лицо, когда ты 20 лет болельщик «Факела», — подписали видео болельщики.

Напомним, сине-бело-голубые в воскресенье разгромили казанский «Рубин» со счетом 5:0. Авторами голов стали Иванович, дважды отличился Сутормин, и по мячу забили в активе Мака и Шатов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров