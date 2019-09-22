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Российские моряки освобождены из плена камерунских пиратов

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Российские моряки освобождены из плена камерунских пиратов

Яунде, 22 сентября. Пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков. Сейчас они находятся в Германии. 

Об этом в комментарии РИА Новости сообщил источник в компании-работодателе. Он подчеркнул, что все моряки живы и здоровы. Правда, пока неизвестно, когда именно они вернутся в Россию. По словам собеседника агентства, это может произойти на следующей неделе. 

Как сообщала ранее «Газета.ру», принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами 15 августа. На борту судна находились в том числе трое россиян: старший помощник из Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска.

Пираты похитили троих россиян, одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. В конце августа были начаты переговоры о сумме выкупа за моряков. 

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Источник: РИА Новости
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