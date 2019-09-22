Шойгу признался, что вообще не употребляет алкоголь

Москва, 22 сентября. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что вообще не употребляет спиртные напитки.

По его словам, «сухой закон» постепенно распространяется по всей «вертикали» Минобороны России, сотрудники которого берут пример с руководителя. Об этом Шойгу сказал в интервью газете «Московский комсомолец».

С точки зрения главы российского военного ведомства, запретить распитие алкоголя в любом министерстве очень сложно. Шойгу напомнил, что в его практике было несколько случаев введения «сухого закона».

«Такие случаи были в Нефтегорске на Сахалине, в Ленске, когда надо было выполнить поставленную президентом задачу по возведению жилья для пострадавших в результате наводнения более чем 40 тысяч человек за 100 дней», — поделился Шойгу.

Он подчеркнул, что «оборонное ведомство — это такая структура, в которой берут пример с руководителя».

«Что же касается министерства обороны, то я просто не употребляю сам вообще. Постепенно у нас все это распространяется на все звенья», — рассказал министр.

Напомним, Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы РФ может быть отменен. Однако, по его словам, такое решение не является правильным, так как должен быть мобилизационный резерв из числа граждан, которые пополнят ряды ВС РФ в случае угрозы начала войны.