Бой вооруженных «Кинжалами» российских кораблей в Баренцевом море сняли на видео

Москва, 22 сентября. Вооруженные «Кинжалами» корабли арктической группировки Северного флота отразили воздушные атаки условного противника. Видео стрельб в Баренцевом море опубликовало Минобороны РФ.

Учения проходили в районе архипелага Земля Франца Иосифа в условиях сильного шторма. В них приняли участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».

На кадрах записи можно видеть, как моряки отражают атаки условного врага, нападающего на них с различных высот и направлений. Для этого экипажи используют зенитные ракетные комплексы «Кинжал», зенитные комплексы АК-630, а также артиллерийские установки АК-100 и АК-725.

На видео попали и моменты запуска зенитных ракет, и стрельба из корабельной артиллерии. В Минобороны отметили, что моряки также отработали постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.