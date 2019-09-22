Шойгу назвал один из основных методов повышения боеспособности армии РФ

Москва, 22 сентября. Вооруженные силы РФ сегодня стали «армией постоянной готовности». Об этом заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ценой невероятных усилий руководства страны и руководства Минобороны мы добились того, чтобы наша армия стала такой, какая она есть сегодня. У нас сегодня все подразделения — подразделения постоянной готовности», — подчеркнул военный министр.

Руководитель Минобороны Шойгу обратил внимание на то, что на данном этапе учебные полигоны оборонного ведомства занимаются подготовкой военных кадров на 80%, а расход боеприпасов на боевую подготовку с 2012 года вырос в пять раз, сообщает «Московский комсомолец».

Кроме того, Шойгу указал, что одним из ключевых методов повышения боевой способности Вооруженных сил стали внеплановые проверки, которые позволяют формировать незнакомые для военных условия учебно-боевой обстановки. Во время первой внезапной проверки ни одно подразделение не выполнило нормативы на «удовлетворительно», подытожил он.

Ранее Шойгу не исключил отмены военного призыва в России.