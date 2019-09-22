Шойгу рассказал о доработке крылатой ракеты «Калибр» по итогам применения в Сирии

Москва, 22 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская крылатая ракета «Калибр» была доработана по итогам применения в Сирии.

В интервью газете «Московский комсомолец» глава военного ведомства России сказал, что поручение на доработку характеристик «Калибра» дал президент страны Владимир Путин.

По словам Шойгу, если раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету «Калибр» «требовалось столько времени, что цель могла уйти», то сегодня «время загрузки полетного задания в «Калибр» уменьшилось».

«И эта работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно», — поделился министр обороны РФ.

Он заметил, что в общей сложности порядка 300 типов вооружения удалось доработать, основываясь на опыте применения техники в Сирии. Также, как сообщил Шойгу, 12 образцов, ранее считавшихся перспективными, были сняты с производства и, соответственно, с вооружения.

Напомним, в конце августа сообщалось, что в ходе учений в акватории Черного моря малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые выполнил стрельбу из ракетного комплекса «Калибр». Известно, что военное судно Черноморского флота смогло уничтожить цель, которая находилась на расстоянии около 40 морских миль.