Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Шойгу посоветовал Киеву остудить «горячие головы», призывающие к войне с РФ

191
0 Оставить комментарий

Шойгу призвал Киев остудить «горячие головы», призывающие к войне с РФ

Москва, 22 сентября. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассчитывает, что киевские власти смогут остановить призывы украинских экстремистов к войне с Россией, и сожалеет, что такие заявления не пресекались властями Украины в прошлом.

В интервью изданию «Московский комсомолец» российский министр отметил, что даже не хочет думать об опасности прямого военного столкновения между армиями Москвы и Киева.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», — подчеркнул руководитель Минобороны.

Шойгу также выразил уверенность в том, что когда-нибудь украинским властям придется останавливать экстремистов.

Напомним, отношения РФ и Украины ухудшились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России и начала гражданской войны в Донбассе.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война в Донбассе началась в апреле того же года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.

infox - new
Источник: Московский комсомолец
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров