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Шойгу не исключил отмены военного призыва в РФ

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Шойгу не исключил отмены военного призыва в РФ

Москва, 22 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы РФ может быть отменен.                          

В ответ на соответствующий вопрос в интервью газете «Московский комсомолец» Шойгу ответил положительно.                         

«В принципе, это возможно», — сказал он.                                                                  

Однако министр обороны РФ отметил, что не считает такое решение правильным. С его точки зрения, «какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае». Шойгу подчеркнул, что должен быть наряду с профессиональными военнослужащими и мобилизационный резерв из числа россиян, которые пополнят ряды ВС РФ в случае угрозы начала войны.

Шойгу обратил особое внимание на то, что у молодых людей, которые пришли на службу по призыву, есть ощущение причастности к защите своей родины.                                           

«А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — объяснил он.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь заявил, что российские вооруженные силы меняются в лучшую сторону. В большинстве случаев современные призывники несут службу в более комфортных условиях, чем их предшественники 10, 20, 30 лет назад.                                    

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