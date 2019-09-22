Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Ранивший российских военных мужчина задержан в Таджикистане

40
0 Оставить комментарий

Ранивший российских военных мужчина задержан в Таджикистане

Душанбе, 22 сентября. Психически больной мужчина, ранивший двух российских военнослужащих в Таджикистане, задержан правоохранителями. Об этом заявили в министерстве внутренних дел республики.

Представитель МВД уточнил, что злоумышленник находится под следствием, расследование дела ведет прокуратура Хатлонской области, сообщает ТАСС. 

Напомним, инцидент произошел в городе Бахтар Хатлонской области, где расквартировано подразделение 201-й российской военной базы. Подвергшиеся нападению контрактники были в городе по личным делам. Их атаковал вооруженный местный житель. Злоумышленник успел нанести им несколько ножевых ранений. В МВД уточнили, что нападавший состоит на учете в психдиспансере. 

Пострадавшие военные были госпитализированы в Душанбе, сейчас их жизни ничего не угрожает. 

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров