Ранивший российских военных мужчина задержан в Таджикистане

Душанбе, 22 сентября. Психически больной мужчина, ранивший двух российских военнослужащих в Таджикистане, задержан правоохранителями. Об этом заявили в министерстве внутренних дел республики.

Представитель МВД уточнил, что злоумышленник находится под следствием, расследование дела ведет прокуратура Хатлонской области, сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел в городе Бахтар Хатлонской области, где расквартировано подразделение 201-й российской военной базы. Подвергшиеся нападению контрактники были в городе по личным делам. Их атаковал вооруженный местный житель. Злоумышленник успел нанести им несколько ножевых ранений. В МВД уточнили, что нападавший состоит на учете в психдиспансере.

Пострадавшие военные были госпитализированы в Душанбе, сейчас их жизни ничего не угрожает.