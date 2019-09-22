Шойгу назвал главную угрозу для России

Москва, 22 сентября. Вера Соединенных Штатов в свое силовое преимущество и возможность на фоне этого пойти на нерациональные шаги является ключевой угрозой России и другим странам. Об этом рассказал журналистам глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Когда ты понимаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в Вашингтоне, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», — подчеркнул военный министр.

Как отметил руководитель ведомства, при нынешнем уровне информатизации и автоматизации есть большая вероятность ошибки в системе управления вооружением. По этой причине, как подчеркнул Шойгу, в течение последнего времени на первый план вышли вопросы обеспечения безопасности в информационной сфере, пишет «Московский комсомолец».

При этом глава Минобороны рассчитывает, что вопрос участия Москвы в полномасштабном военном конфликте на сегодняшний день не стоит. Он обратил внимание на то, что все риски и последствия, которые повлечет за собой такая ситуация, «очевидны всем».

Руководитель военного ведомства добавил, что Россия благополучно противостоит США благодаря разработкам в научной и промышленной отраслях. Шойгу также отметил, что военный бюджет американцев расходуется на различные базы, которые раскиданы по всему миру.

«Таких баз у Америки 170», — подсчитал он, добавив, что расходы Вашингтона лишь на военную операцию в Афганистане практически сопоставимы с российским годовым оборонным бюджетом.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал Россию единственной военной державой, сокращающей расходы на вооружение.