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Россия

Более 300 образцов российского оружия модернизировали после операции в Сирии

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Более 300 образцов российского оружия модернизировали после операции в Сирии

Москва, 22 сентября. По итогам военной операции в Сирии российские разработчики оружия модернизировали 300 образцов вооружения, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, после неудачных испытаний в САР было принято решение прекратить производство 12 образцов перспективного российского вооружения. Шойгу подчеркнул, что после операции в Сирии российские военные провели более десяти «больших разборов полетов».

«Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов просто сняли с производства и с вооружения», — уточнил министр в интервью газете «Московский комсомолец».

В августе в Минобороны РФ сообщили, что 231 образец современного российского оружия доказал свою эффективность в ходе операции в Сирии.

Напомним, вооруженный конфликт в САР длится вот уже с 2011 года. К настоящему времени правительственные войска освободили практически всю территорию страны от террористов. Основные силы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 были разбиты при содействии российских военных.

Странами-гарантами перемирия в сирийском государстве выступают Россия, Турция и Иран. За несколько раундов встреч лидеры этих стран достигли практических результатов по снижению насилия в республике, созданию зон деэскалации, прекращению огня и возврату к мирной жизни. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: mk.ru
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