Порошенко уверен, что не сядет в тюрьму

Киев, 22 сентября. Пятый президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть не сможет привлечь его к уголовной ответственности и отправить в тюрьму.

В интервью украинскому «5 каналу» он сказал, что не боится никого и ничего. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале вещателя.

«Моя политсила не боится никого», — цитирует «Газета.Ru» слова Порошенко.

По его словам, у него уже был опыт пребывания в оппозиции, и члены нового правительства — не первые, кто хочет «упрятать Порошенко». Также экс-президент страны назвал их «мальчиками».

С точки зрения Порошенко, решение судов не в его пользу ударит в первую очередь по украинской власти, а не по нему. Он обратил особое внимание на то, что будет защищаться, а для этого у него есть много механизмов.

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ. Директор бюро Роман Труба заявил, что против Порошенко в общей сложности возбуждено 11 уголовных дел.

Ранее появилась информация, что Госбюро расследований Украины направило в суд ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» по делу Порошенко. По словам юриста Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что на фоне социального напряжения властям Украины важно переключить все внимание на коррупционные схемы бывшего украинского президента Петра Порошенко. Кроме того, оппозиция в лице Порошенко вызывает опасения у Киева.