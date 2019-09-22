США обеспокоены приговором в отношении членов «Свидетелей Иеговы» в РФ

Вашингтон, 22 сентября. Американские власти обеспокоены приговором, вынесенным судом в Саратове шести членам экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в Российской Федерации). Об этом написала в своем Twitter-аккаунте руководитель пресс-службы Государственного департамента Штатов Морган Ортэгус (Morgan Ortagus).

Deeply concerned by Russian court decision to jail six Jehovah's Witnesses in Saratov for peaceful religious practice. We urge #Russia to respect its citizens' rights to religious freedom and stop falsely accusing Jehovah's Witnesses of extremism. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 21, 2019

«Очень обеспокоены решением суда в Саратове посадить в тюрьму шестерых членов организации «Свидетели Иеговы» за их мирную религиозную деятельность», — написала американский дипломат.

Она отметила, что дипломатическое ведомство призывает «российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме».

В минувшую пятницу, 20 сентября, Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной экстремистской организации виновными по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Фигурантам дела назначено наказание от двух до трех лет тюрьмы.

Напомним, в 2017 году Минюст России внес «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. Ведомство рассматривает организацию как угрожающую защите прав и интересов общества, а также безопасности.