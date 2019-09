США обеспокоены приговором в отношении членов «Свидетелей Иеговы» в РФ

Вашингтон, 22 сентября. Американские власти обеспокоены приговором, вынесенным судом в Саратове шести членам экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в Российской Федерации). Об этом написала в своем Twitter-аккаунте руководитель пресс-службы Государственного департамента Штатов Морган Ортэгус (Morgan Ortagus).

Deeply concerned by Russian court decision to jail six Jehovah's Witnesses in Saratov for peaceful religious practice. We urge #Russia to respect its citizens' rights to religious freedom and stop falsely accusing Jehovah's Witnesses of extremism.