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США обеспокоены приговором в отношении членов «Свидетелей Иеговы» в РФ

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США обеспокоены приговором в отношении членов «Свидетелей Иеговы» в РФ

Вашингтон, 22 сентября. Американские власти обеспокоены приговором, вынесенным судом в Саратове шести членам экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в Российской Федерации). Об этом написала в своем Twitter-аккаунте руководитель пресс-службы Государственного департамента Штатов Морган Ортэгус (Morgan Ortagus).

«Очень обеспокоены решением суда в Саратове посадить в тюрьму шестерых членов организации «Свидетели Иеговы» за их мирную религиозную деятельность», — написала американский дипломат.

Она отметила, что дипломатическое ведомство призывает «российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме».

В минувшую пятницу, 20 сентября, Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной экстремистской организации виновными по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Фигурантам дела назначено наказание от двух до трех лет тюрьмы.

Напомним, в 2017 году Минюст России внес «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. Ведомство рассматривает организацию как угрожающую защите прав и интересов общества, а также безопасности.

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Источник: Twitter
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