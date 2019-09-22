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Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

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Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

Нью-Дели, 22 сентября. Девочка с четырьмя ногами и тремя руками появилась на свет в индийском штате Раджастан.                         

Женщина должна была родить тройню, но по неустановленным на данный момент причинам два плода срослись, и на свет появились девочка с четырьмя ногами и тремя руками и абсолютно здоровый брат-близнец без отклонений. Об этом пишет The Mirror.

По данным врачей, женщина ни разу не делала УЗИ и не даже не предполагала, что во время беременности могут возникнуть проблемы.                                                      

В настоящее время состояние стабильно, она находится под наблюдением врачей. Планируется, что новорожденную направят в больницу Джайпура, чтобы удалить лишние конечности.                                      

Ранее сообщалось, что российские хирурги одного из медицинских учреждений Новосибирска удалили девушке трихобезоар — огромный комок волос в желудке. В настоящее время девушка выписана, боли в животе ее больше не беспокоят, аппетит нормализовался.                                                                                        

В марте стало известно, что китайские хирурги удалили из желудка девочки 1,5-килограммовый ком волос. Ребенок на протяжении шести лет ел свои волосы. Ребенка постоянно тошнило, а живот стал намного больше. Врачи провели операцию и удалили волосяной ком из желудка девочки.                                                                        

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