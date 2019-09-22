Три человека погибли при пожаре в одноэтажном доме в Удмуртии

Ижевск, 22 сентября. Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в одноэтажном доме, расположенном в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций России по региону.

По данным ведомства, одноэтажные дом и гараж были уничтожены в результате пожара. Во время тушения возгорания были обнаружены тела трех погибших — мужчины, женщины и ребенка. Отмечается, что погибшая семья из Ижевска.

В настоящее время обстоятельства и детали происшествия неизвестны.

Напомним, в ночь на воскресенье два человека погибли при пожаре в жилом частном доме в Крымском переулке Омска. В результате происшествия один пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.