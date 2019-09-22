Иранские власти назвали «позерством» решение США по Ближнему Востоку

Тегеран, 22 сентября. Руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS раскритиковал решение американских властей перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Ранее глава военного ведомства США Марк Эспер сообщил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп принял решение об отправке дополнительных войск на Ближний Восток в качестве ответа на «агрессию Ирана против Эр-Рияда».

Иранский министр назвал данное решение Штатов «позерством». По мнению главы дипломатического ведомства, в попытке разобраться в проблеме «все движется в неправильном направлении».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как несколько предприятий саудовской нефтегазовой государственной компании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, после чего Эр-Рияд был вынужден уменьшить производство черного золота более чем в два раза. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция под предводительством Эр-Рияда, но саудиты и американцы обвинили в случившемся Тегеран.

В Иране назвали все обвинения ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и подчеркнули, что такие обвинения характерны для США и не вызывают абсолютно никакого удивления. Невзирая на отсутствие доказательств и улик причастности Ирана к атаке БПЛА, Трамп распорядился значительно ужесточить рестрикции против Тегерана.