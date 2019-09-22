В Приморском крае готовятся к тайфуну «Тапа». События Дня. ФАН-ТВ

В Приморском крае готовятся к тайфуну «Тапа» В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение, местные жители и экстренные службы готовятся к мощному удару стихии. По данным регионального управления МЧС завтра, 23 сентября, из-за тайфуна «Тапа» станет повышаться уровень волн. Пик придется на остров Аскольд и мыс Поворотный — вода поднимется до четырех метров, а ветер усилится до 28 м/с. В юго-восточных районах Приморского края ожидаются обильные ливни, возможно подтопление низинных территорий, размыв дорог. Сообщается, что бригады энергетиков и ЖКХ, дорожные службы приведены в готовность. Тайфун «Тапа» уже прошелся по Японии. В префектуре Окинава из-за него пострадали, по меньшей мере, 19 человек, еще двое погибли. Сейчас скорость ветра стихии в Тихом океане составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье В Анталье попал в ДТП автобус с российскими туристами. В генкольсульстве нашей страны подтвердили факт аварии. По имеющимся данным пострадали 15 человек. Семеро отказались от госпитализации и направились в аэропорт, остальные находятся под наблюдением врачей. Но отмечается, что их жизням ничего не угрожает. ДТП произошло, когда автобус следовал в аэропорт, другие детали пока неизвестны. В дипмиссии также отметили, что держат вопрос на контроле и все наши соотечественники, вынужденно задержавшиеся в Турции, будут в ближайшее время отправлены домой за счет туроператора.

National Interest опубликовал обзор подлодок «Борей» Американцы взволнованы подлодками «Борей». Издание National Interest опубликовало обзор боевых субмарин. В статье говорится, что эта техника способна сделать США необитаемыми, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены при первом ударе. Подводные лодки «Борей» оснащены шестнадцатью ракетами «Булава», каждая из которых несет шесть ядерных боеголовок, способных поражать отдельные цели на расстоянии почти в шесть тысяч миль. А главная «незадача» для потенциального противника заключается в бесшумности подлодки. «Борей» может двигаться на очень высокой скорости, оставаясь незамеченным. В рядах российского флота стоят три таких субмарины: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Четвертая — «Князь Владимир» — проходит ходовые испытания. Всего же, по госпрограмме, их должно быть восемь.