В ООН предложили перенять опыт СССР в развитии транспортной инфраструктуры

Москва, 22 сентября. Сокращение числа машин в мегаполисах возможно во многом за счет развития инфраструктуры общественного транспорта и прекрасный тому пример — опыт СССР, который необходимо перенять. Об этом сообщил журналистам глава отдела транспортного передвижения программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.

Во многих государствах 22 сентября проводится Всемирный День без автомобиля. Люди в этот день отказываются от использования личных авто и такси, отправляясь по делам на велосипеде или пешком.

Как отметил в интервью РИА Новости Йонг, призывов отказаться от использования транспортного средства мало. Городские власти должны, во-первых, создать соответствующую инфраструктуру. Должна быть хорошо развита структура общественного транспорта, велосипедные и пешеходные дорожки, особо подчеркнул он. Он также считает, что нет ничего плохого в том, что во многих странах машина воспринимается как показатель статуса. Он отметил, что выступает за ограничение властями въезда в центр города, в данном случае речь может идти и о взимании денежных средств за въезд.

Представитель ООН указал на то, что на сегодняшний день в тренде велосипеды и электрические самокаты, что помогает несколько решить проблему загрузки дорог и сделать воздух более чистым. Говоря о России, де Йонг поделился мнением, что в вопросе экологически чистого передвижения страна не в числе лидеров, но и не среди отстающих.

«Государства, которые входили ранее в Советский Союз, обладали очень хорошей инфраструктурой общественного транспорта», — объяснил Йонг.

Представитель всемирной организации указал на то, что воздух в мегаполисах сильно испортится, если не повлиять на ситуацию с транспортом сейчас.

Ранее министерство природных ресурсов и экологии России назвало города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.