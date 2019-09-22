Военные РФ в Сирии доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска

Дамаск, 22 сентября. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике доставили примерно 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска. Об этом рассказал журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.

По имеющимся данным, жители населенного пункта Айн-Терма в провинции Восточная Гута, освобожденного около 1,5 года назад, получили рис, чай, муку, сахар и другие продукты первой необходимости. По словам Дубровина, жители указанного населенного пункта получили 750 индивидуальных наборов.

Он отметил, что желающих получить гуманитарную помощь оказалось так много, что местным властям пришлось составлять реестры и следить за продвижением очереди, которая менее чем за 60 минут составила сотни человек. В числе первых продуктовые наборы получали пожилые граждане и женщины с детьми.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На сегодняшний день сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением экономики и инфраструктуры страны, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.