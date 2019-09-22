В партии Зеленского указали на несоответствие ценностей Украины и ЕС

Киев, 22 сентября. Представительница политической партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук указала на несоответствие украинских ценностей и ценностей Евросоюза. Об этом накануне сообщили местные СМИ.

По словам Верещук, у Украины есть ценности, которые «давно размыты» в Европе. Представительница «Слуги народа» считает, что их необходимо сохранять. По ее словам, Украину нельзя сравнивать с другими странами и культурными особенностями этих государств.

«Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия», — заявил Верещук.

Ранее политический аналитик Руслан Осташко заявил, что Киев может забыть про возможность вступления в Евросоюз и НАТО. Эксперт отметил, что воинственные заявления Киева о том, что «Украина имеет право требовать членства в НАТО» звучат только в украинских СМИ. Но как только кто-то из министров или высокоранговых политиков страны дает комментарии западным изданиям, риторика резко меняется, и тема вступления в Альянс и полноправное членство в ЕС внезапно уходят на второй план.

Осташко считает, что у Киева практически нет шансов на вступление в Североатлантический альянс, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом о необходимости сокращения усеченного безвиза и о членстве в ЕС.

В то же время Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не отказывается от планов вступить в НАТО, сообщило RT. Он также отметил, что руководство страны не отказывается от «Плана действий по членству в НАТО».