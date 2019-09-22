Отравленный в Эймсбери британец «хочет отсудить» у России миллионы

Лондон, 22 сентября. Гражданин Великобритании Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в городе Эймсбери летом 2018 года, собирается подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей). Об этом пишет британский таблоид The Mirror со ссылкой на Роули и представляющего его интересы адвоката.

По словам Роули, произошедшее очень сильно повлияло на его жизнь, поэтому он «жаждет справедливости».

Адвокатом Роули стал Патрик Магуаир, который представлял интересы жертв атак на Вестминстерском мосту в британской столице два года назад. Юрист рассматривает для своего клиента вариант подачи иска против российской стороны. По словам защитника, Роули продолжает страдать «от сильных побочных эффектов» после попадания в организм химического вещества, пишет «Царьград».

Напомним, 4 июля прошлого года сотрудники полиции Британии сообщили о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного химического препарата» и были экстренно доставлены в медицинское учреждение в критическом состоянии. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что мужчина и женщина были отравлены аналогичным веществом, что и экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавший от отравления Роули был выписан из больницы через несколько недель. Другая потерпевшая, 44-летняя Дон Стерджес, скончалась в клинике через несколько дней.

Как сообщала «Газета.Ru», Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британского городе Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти поспешили обвинить Россию в причастности к инциденту, не предоставив ни единой улики на этот счет. Москва это категорически отрицает. Россия предлагала провести совместное расследование, но Лондон игнорировал это предложение. Помимо этого, министерство иностранных дел РФ уличило тогдашнего премьера Британии Терезу Мэй во лжи, поскольку экс-глава правительства утверждала, что яд изготовили в России, но в британской лаборатории Портон-Даун это опровергли.