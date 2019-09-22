В Раде объяснили, почему встреча в «нормандском формате» будет сложной для Зеленского

Киев, 22 сентября. Депутат украинской Рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в «нормандском формате» состоится, то она будет очень сложной для шестого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире телевизионного канала «112 Украина».

Она напомнила о встрече по урегулированию в Донбассе в таком формате в 2016 году, когда мероприятие не принесло никаких результатов.

«Встреча ради встречи — ничего с того времени не изменилось», — указала депутат.

По ее мнению, главе государства будет крайне сложно во время переговоров в рамках «нормандской четверки», поскольку «там у него друзей не будет». В этой связи она высказала солидарность с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.

«Я полагаюсь в данном случае на мысль, которую высказал Леонид Кучма. О том, что «нормандский формат» и участие в нем Владимира Зеленского будет для него очень сложным, потому что там у него друзей не будет», — резюмировала она.

Ранее руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что условиями проведения саммита «нормандской четверки» являются подписание «формулы Штайнмайера» и разведение войск на трех согласованных ранее пилотных участках на юго-востоке страны. По словам министра, наличие письменно подтвержденного текста «формулы Штайнмайера» является одним из условий для встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции.

Украинские представители в контактной группе на переговорах в белорусской столице в минувшую среду сорвали согласование так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Идею подписать «формулу Штайнмайера» предложили политические советники лидеров четырех стран 11 сентября. Помимо этого, киевская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, поскольку этот процесс напрямую связан с политической концепцией урегулирования.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются также урегулировать на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но украинская сторона систематически нарушает взятые на себя обязательства.