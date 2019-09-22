Стало известно, как определить шансы дожить до 80 лет

Москва, 22 сентября. Японские врачи-геронтологи рассказали, как человеку определить, может ли он дожить до 80 лет. О результатах многолетнего исследования эксперты сообщили на прошедшей в Москве Российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России».

«Физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин», — отметил президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Геронтологи из Японии с 1997 года тестировали скорость ходьбы у пациентов в возрасте от 60 до 80 лет. Проведенные через 10 лет после начала исследования замеры показали, что за это время в среднем скорость ходьбы у японцев в сопоставимом возрасте увеличилась на 5%-10%.

Благодаря наблюдениям также стала известна закономерность между долголетием и скоростью передвижения. Если в возрасте 70 лет человек сохранял энергичный темп ходьбы со скоростью около 1,5 метров в секунду, он имел почти 100-процентные шансы дожить до 80 лет.

Те люди, которые в этом возрасте в привычном для себя темпе проходят за секунду не более полуметра имеют шансы прожить еще 10 лет всего в 10%-35%. При этом у мужчин они ниже, чем у женщин.