Названы основные причины смерти россиян на турецких курортах

Москва, 22 сентября. Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал журналистам, что самыми распространенными причинами случаев с трагическим исходом среди россиян на турецких курортах становятся невнимательность на улицах городов и злоупотребление спиртным на жаре.

Он указал на то, как необходимо информационно готовить российских путешественников перед поездками в Турцию, в том числе надо помнить о неаккуратности и невнимательности турецких водителей на дорогах.

«Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так. Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП», — объяснил он.

Марков обратил внимание на то, что есть еще один определенный фактор, о котором регулярно необходимо напоминать российским путешественникам, которые собираются на отдых, в том числе и в Турцию, — это умеренность в употреблении алкоголя, сообщают РИА Новости.

Кроме того, он отметил еще одну опасность, о которой нужно обязательно предупреждать туристов — это состояние здоровья, речь идет также о хронических заболеваниях и возрасте. Согласно статистическим данным, по его словам, среди туристов есть немало женщин, которые отправляются в Турцию на последних месяцах беременности.

Ранее руководитель консульского отдела посольства РФ в Турции Антон Скворцов рассказал, от чего российские граждане умирают в этой стране.