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Умер чемпион мира по волейболу 1962 года Цирков

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Умер чемпион мира по волейболу 1962 года Цирков

Москва, 22 сентября. Чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков скончался после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Соответствующее сообщение опубликовал сайт Всероссийской федерации волейбола.

Цирков стал чемпионом мира по волейболу в составе сборной Советского Союза в 1962 году. Волейболист также удостоен звания мастера спорта СССР, неоднократно становился призером и победителем чемпионатов Советского Союза.

Цирков выступал за сборную СССР, клубы «Буревестник», «Торпедо» и МАИ.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в возрасте 86 лет умер бывший игрок футбольного клуба «Зенит», мастер спорта СССР Марк Гек.

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Источник: Всероссийская федерация волейбола
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