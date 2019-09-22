Умер чемпион мира по волейболу 1962 года Цирков

Москва, 22 сентября. Чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков скончался после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Соответствующее сообщение опубликовал сайт Всероссийской федерации волейбола.

Цирков стал чемпионом мира по волейболу в составе сборной Советского Союза в 1962 году. Волейболист также удостоен звания мастера спорта СССР, неоднократно становился призером и победителем чемпионатов Советского Союза.

Цирков выступал за сборную СССР, клубы «Буревестник», «Торпедо» и МАИ.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в возрасте 86 лет умер бывший игрок футбольного клуба «Зенит», мастер спорта СССР Марк Гек.