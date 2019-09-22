В Приморском крае из-за тайфуна «Тапа» объявлено штормовое предупреждение

Владивосток, 22 сентября. Штормовое предупреждение объявлено на территории восточных и юго-восточных районов Приморского края на 23 и 24 сентября в связи с приближением тайфуна «Тапа». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков — размывы участков дорог», — говорится в сообщении.

Возможны аварии на линиях электропередачи, нарушения в работе системы ЖКХ, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, а также падение деревьев и обрушение широкоформатных, слабо укрепленных, ветхих и рекламных конструкций.

Тайфун «Тапа» выйдет в южную часть Японского моря 23 сентября. Там он заполнится до уровня циклона и уйдет в Тихий океан через остров Хоккайдо. Днем 23 и ночью 24 сентября в восточных и юго-восточных районах края в городском округе Большой Камень, Находкинском, Дальнегорском, Артемовском и Партизанском городских округах, ЗАТО Фокино, Лазовском Партизанском, Шкотовском, Ольгинском, Тернейском и Кавалеровском районах возможны дожди, количество осадков составит до 20 мм.

В понедельник вечером и в ночь на вторник высота волн достигнет 2,5-3,5 м. У мыса Поворотный и острова Аскольд ожидаются волны до 4 м. На побережье скорость ветра составит от 23 до 28 м/с. Сильный накат и подъем уровня моря прогнозируются в бухтах.

Ремонтно-восстановительные бригады и дорожные службы находятся в готовности к реагированию, отметили в ведомстве.