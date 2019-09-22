Глава представительства ДНР в Марселе освобожден после 5 месяцев заключения

Париж, 22 сентября. Руководитель представительского центра Донецкой Народной Республики в Марселе Юбер Файяр вышел на свободу после пяти месяцев ареста. Об этом сообщили в субботу его сотрудники.

«Юбер Файяр, почетный представитель Донецкой Народной Республики, был освобожден 20 сентября после более чем пяти месяцев, проведенных в заключении», — цитирует сообщение представительства ТАСС.

Сотрудники центра назвали Файяра жертвой произведенного на основании клеветнических обвинений политического ареста.

В представительстве ДНР в Марселе подчеркнули, что общественная организация создана в соответствии с французским законодательством. Центр занимается студенческими обменами, координацией гуманитарной помощи и распространяет информацию о жизни республики.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава ДНР Денис Пушилин призвал Германию, Францию и другие страны наложить на Украину санкции за нарушения минских договоренностей.